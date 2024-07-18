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На Харківщині морські піхотинці вдарили по будівлі з окупантами

18 липня 2024 15:52
Галина Шподарева - редактор
На Харківщині морські піхотинці знищили групу окупантів — відео
Удар по окупантах на Харківщині. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

У Харківській області бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували групу російських загарбників. Щонайменше чотирьох окупантів знищено. 

Відео удару по військових Росії було опубліковане у Telegram-каналі 36 ОБрМП у четвер, 18 липня.

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Бійці 36 ОБрМП вистежили групу російських штурмовиків та завдали удару по напівзруйнованому будинку, де ховалися загарбники. 

"Чергові путінські штурмовики були живцем поховані пілотами підрозділу "Грифон" 501 окремого батальйону морської піхоти десь на Харківщині", — йдеться в повідомленні. 

Судячи з відео, щонайменше четверо окупантів більше не зможуть брати участь у воєнних діях на території України. 

На Харківщині морські піхотинці вдарили по будівлі з окупантами - фото 1
Допис 36 ОБрМП. Фото: скриншот

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні та штурмові дії. Протягом минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень в районах Глибокого та Вовчанська. 

Раніше ми писали, що ЗСУ продовжують знищувати противника на нашій території. Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" ліквідували позиції окупантів та ворожу піхоту.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти знову концентруються на Запорізькій області. Вони стягують війська, ймовірно, для нової хвилі наступу.

 

 

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