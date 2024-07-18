В Харьковской области морские пехотинцы уничтожили группу оккупантов — видео

Удар по оккупантам в Харьковской области. Фото: скриншот

В Харьковской области бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского ликвидировали группу российских захватчиков. По меньшей мере четыре оккупанта уничтожены.

Видео удара по военным России было опубликовано в Telegram-канале 36 ОБрМП в четверг, 18 июля.

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Бойцы 36-й ОБрМП выследили группу российских штурмовиков и нанесли удар по полуразрушенному дому, где прятались захватчики.

"Очередные путинские штурмовики были заживо похоронены пилотами подразделения "Грифон" 501 отдельного батальона морской пехоты где-то на Харьковщине", — говорится в сообщении.

Судя по видео, минимум четверо оккупантов больше не смогут участвовать в военных действиях на территории Украины.

Сообщение 36-й ОБрМП. Фото: скриншот

Напомним, по данным Генштаба, на Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные и штурмовые действия. За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений в районах Глубокого и Волчанска.

Ранее мы писали, что ВСУ продолжают уничтожать противника на нашей территории. Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" ликвидировали позиции оккупантов и вражескую пехоту.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, российские оккупанты снова концентрируются в Запорожской области. Они стягивают войска, вероятно для новой волны наступления.