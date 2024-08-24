У Балаклії на міні підірвався пожежний автомобіль у якому були рятувальники

Пожежна машина, яка підірвалася на міні. Фото: ДСНС Харківщини

На Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль. Двоє рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 24 серпня.

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На Харківщині підірвалася пожежна машина

У суботу, 24 серпня, під час гасіння лісової пожежі на звільненій території у Харківській області на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.

Пожежна машина, яка підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. Фото: ДСНС Харківщини

"Сталося це сьогодні вдень, під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу м. Балаклія Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.

Наслідки підриву пожежної машини. Фото: ДСНС Харківщини

У ДСНС повідомили, що двоє рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.