У Балаклії на міні підірвався пожежний автомобіль у якому були рятувальники

На Харківщині на міні підірвався пожежний автомобіль — є постраждалі
24 серпня 2024 19:23
Пожежна машина, яка підірвалася на міні. Фото: ДСНС Харківщини
На Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль. Двоє рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у суботу, 24 серпня.
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На Харківщині підірвалася пожежна машина
У суботу, 24 серпня, під час гасіння лісової пожежі на звільненій території у Харківській області на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.
"Сталося це сьогодні вдень, під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу м. Балаклія Ізюмського району", — йдеться в повідомленні.
У ДСНС повідомили, що двоє рятувальників отримали поранення та були госпіталізовані.
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