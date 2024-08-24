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В Харьковской области на мини взорвался пожарный автомобиль — есть пострадавшие

24 августа 2024 19:23
Валерия Барановская - редактор
В Балаклее на мини взорвался пожарный автомобиль, в котором были спасатели
Пожарная машина, взорвавшаяся на мине. Фото: ГСЧС Харьковщины
Валерия Барановская - редактор

В Харьковской области на вражеском взрывоопасном предмете взорвался пожарный автомобиль. Двое спасателей получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в субботу, 24 августа.

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В Харьковской области взорвалась пожарная машина

В субботу, 24 августа, во время тушения лесного пожара на освобожденной территории в Харьковской области на вражеском взрывоопасном предмете взорвалась пожарная автоцистерна.

В Харьковской области взорвалась пожарная машина
Пожарная машина, взорвавшаяся на вражеском взрывоопасном предмете. Фото: ГСЧС Харьковщины

"Случилось это сегодня днем, во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи г. Балаклея Изюмского района" , — говорится в сообщении.

В Балаклее взорвалась пожарная машина
Последствия взрыва пожарной машины. Фото: ГСЧС Харьковщины

В ГСЧС сообщили, что двое спасателей получили ранения и были госпитализированы.

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