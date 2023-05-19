На Харківщині на вибухівці підірвався пенсіонер: Синєгубов звернувся до людей

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Telegram Синєгубова

У Ізюмському районі Харківської області 69-річний чоловік отримав поранення від вибухового пристрою, знайденого на власному подвір’ї. Голова ОВА закликав мешканців регіону не займатися знешкодженням боєприпасів самостійно.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своєму Telegram-каналі.

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Розмінування регіону

За минулу добу, зазначив очільник Харківської ОВА, піротехніки ДСНС обстежили вісім гектарів деокупованої території.

Було виявлено і знешкоджено 183 вибухонебезпечні предмети.

Вибух на подвір’ї

Разом з тим, мінна небезпека на Харківщині все ще залишається високою.

Так, у селі Сніжківка Ізюмського району підірвався 69-річний чоловік.

Пенсіонер знайшов на своєму подвір’ї невідомий вибуховий пристрій. Той вибухнув, коли чоловік узяв пристрій до рук, щоб самостійно знешкодити.

Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Звернення голови ОВА

Синєгубов звернувся до мешканців регіону із проханням не займатися розмінуванням території самостійно.

"При виявленні будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не можна брати його до рук, пересувати чи торкатися його. Необхідно відійти від знахідки на безпечну відстань та повідомити піротехніків ДСНС або Нацполіцію", — наголосив очільник військової адміністрації Харківської області.

Нагадаємо, що такі інциденти час від часу трапляються у Харківській області. Так, у квітні в селі Довгалівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався 59-річний чоловік.