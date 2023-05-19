В Харьковской области на взрывчатке подорвался пенсионер: Синегубов обратился к людям

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Telegram Синегубова

В Изюмском районе Харьковской области 69-летний мужчина получил ранения от взрывного устройства, найденного на собственном подворье. Глава ОВА призвал жителей региона не заниматься обезвреживанием боеприпасов самостоятельно.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

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Разминирование региона

За минувшие сутки, отметил глава Харьковской ОВ, пиротехники ГСЧС обследовали восемь гектаров деоккупированной территории.

Были обнаружены и обезврежены 183 взрывоопасных предмета.

Взрыв во дворе

Вместе с тем, минная опасность в Харьковской области все еще остается высокой.

Так, в селе Снежковка Изюмского района взорвался 69-летний мужчина.

Пенсионер нашел на своем дворе неизвестное взрывное устройство. Оно взорвалось, когда мужчина взял устройство в руки, чтобы самостоятельно обезвредить.

Мужчину госпитализировали в больницу.

Обращение главы ОВА

Синегубов обратился к жителям региона с просьбой не заниматься разминированием территории самостоятельно.

"При обнаружении какого-либо подозрительного предмета ни в коем случае нельзя брать его в руки, передвигать или прикасаться к нему. Необходимо отойти от находки на безопасное расстояние и сообщить пиротехникам ГСЧС или Нацполицию", — подчеркнул глава военной администрации Харьковской области.

Напомним, что такие инциденты время от времени происходят в Харьковской области. Так, в апреле в селе Довгаловка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался 59-летний мужчина.