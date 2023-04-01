У Харківській області чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, — Синєгубов

Олег Синєгубов

Сьогодні, 1 квітня, близько 15:30, у селі Довгалівка Ізюмського району Харківської області 59-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Предмет виявили на подвір'ї постраждалого.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Зараз медики надають чоловіку усю необхідну допомогу.

"Вкотре закликаю усіх пам'ятати про високу мінну небезпеку на Харківщині. У разі виявлення підозрілого предмета у жодному разі не торкайтесь його. Потрібно негайно відійти на безпечну відстань та повідомити в ДСНС або Нацполіцію. Будьте максимально уважні та обережні", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний висновок щодо трьох військовослужбовців збройних сил російської федерації (ЗС рф). Вони звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни за участю групи осіб (частина 2 статті 28 та частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).

Також ми писали, 30 березня під головуванням заступника керівника Харківської обласної прокуратури відбулось засідання міжвідомчої робочої групи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним зі збройною агресією російської федерації проти України.

Додамо, 29 березня неподалік селища Барвінкового Ізюмського району Харківської області легкове авто на ґрунтовій дорозі наїхало на протитанкову міну. Двоє людей загинули на місці, ще двоє отримали поранення.