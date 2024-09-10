На Харківщині у полон до бійців НГУ потрапили двоє росіян

Полонені з Харківського напрямку. Фото: скриншот

Бійці 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" взяли в полон військовослужбовців РФ на Харківському напрямку. Полонені розповіли про умови служби в російській армії та закликали військових РФ здаватися.

Розповідь полонених опубліковано у Telegram-каналі підрозділу НГУ "Хартія" у вівторок, 10 вересня.

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Полонені зізналися, що командири відправили їх на "гарматне м'ясо". Окупанти потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму та заблукали в лісі. Після чого їх взяли в полон воїни 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія".

"Їжу, сигарети та воду дають. Хлопці, здавайтеся у полон, ставлення нормальне", — звернувся росіянин до своїх побратимів.

Полонений наголосив, що був поранений та йому відразу надали меддопомогу та зробили перев'язку.

"Наші військові не забувають про норми Женевської конвенції. Згодом окупантів обміняють на українських військових", — йдеться в повідомленні.

Раніше військові "Хартії" врятували і взяли в полон пораненого бійця РФ, кинутого своїм підрозділом напризволяще. Пілот українського дрона провів росіянина до військових ЗСУ.