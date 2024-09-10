В Харьковской области в плен к бойцам НГУ попали двое россиян

Пленные с Харьковского направления. Фото: скриншот

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен военнослужащих РФ на Харьковском направлении. Пленные рассказали об условиях службы в российской армии и призвали военных РФ сдаваться.

Рассказ пленных опубликован в Telegram-канале подразделения НГУ "Хартия" во вторник, 10 сентября.

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Пленные признались, что командиры отправили их на "пушечное мясо". Оккупанты попали под минометный обстрел при попытке штурма и заблудились в лесу. После чего их взяли в плен воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия".

"Еду, сигареты и воду дают. Ребята, сдавайтесь в плен, отношение нормальное", — обратился россиянин к своим собратьям.

Пленный отметил, что был ранен и ему сразу оказали медпомощь и сделали перевязку.

"Наши военные не забывают о нормах Женевской конвенции. Впоследствии кафиров обменяют на украинских военных", — говорится в сообщении.

Ранее военные "Хартии" спасли и взяли в плен раненого бойца РФ, брошенного своим подразделением на произвол судьбы. Пилот украинского дрона провел россиянина к военным ВСУ.