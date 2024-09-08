Ситуація на фронті на Харківському напрямку — військові розповіли про щоденні штурми окупантів

Зруйнований Вовчанськ, Харківська область. Фото: Окрема президентська бригада ЗСУ

Попри втрати, російські окупанти не полишають спроб просунутися на Харківщині. Під час штурмів військові РФ залучають й броньовану техніку.

Про це повідомив начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антон Баєв в ефірі телеканалу "Ми-Україна" у неділю, 8 вересня.

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За словами представника підрозділу НГУ 13 БрОП "Хартія", Харківський напрямок не являється наразі пріоритетним для противника — всі сили окупанти концентрують на більш східній частині, в Донецькій області.

"Але можемо констатувати, що противник не полишає спроб наступати — постійно намагається до просування, навіть були зафіксовані нещодавно і спроби просування з застосуванням броньованої техніки. Противник перегруповується, щоб продовжувати рух вперед. Але ми все бачимо, працюємо, контролюємо на нашій ділянці фронту", — зазначив Антон Баєв.

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу склали 83 особи, з них безповоротні — 33, санітарні — 50.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,

4 бойові броньовані машини,

2 артилерійські системи,

6 автомобілів,

5 одиниць спеціальної техніки,

49 БпЛА.

Знищено 51 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.