Ситуація на фронті на Харківському напрямку — військові розповіли про щоденні штурми окупантів

У Нацгвардії розповіли про спроби окупантів просунутися на Харківщині
Попри втрати, російські окупанти не полишають спроб просунутися на Харківщині. Під час штурмів військові РФ залучають й броньовану техніку.
Про це повідомив начальник відділення планування 13 БрОП "Хартія" Антон Баєв в ефірі телеканалу "Ми-Україна" у неділю, 8 вересня.
Ситуація на Харківщині
За словами представника підрозділу НГУ 13 БрОП "Хартія", Харківський напрямок не являється наразі пріоритетним для противника — всі сили окупанти концентрують на більш східній частині, в Донецькій області.
"Але можемо констатувати, що противник не полишає спроб наступати — постійно намагається до просування, навіть були зафіксовані нещодавно і спроби просування з застосуванням броньованої техніки. Противник перегруповується, щоб продовжувати рух вперед. Але ми все бачимо, працюємо, контролюємо на нашій ділянці фронту", — зазначив Антон Баєв.
За даними ОТУ "Харків", втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу склали 83 особи, з них безповоротні — 33, санітарні — 50.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 танки,
- 4 бойові броньовані машини,
- 2 артилерійські системи,
- 6 автомобілів,
- 5 одиниць спеціальної техніки,
- 49 БпЛА.
Знищено 51 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.
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