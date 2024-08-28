На Харківщині вандали знищили дитяче містечко

Територія, де розташоване дитяче містечко. Фото: Новини Чугуєва.

У Харківській області в місті Чугуїв невідомі вандали знищили дитяче містечко. Там місцевий мешканець раніше встановив дерев'яні інсталяції для дітей.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вандали знищили інсталяції для дітей у Чугуєві на вулиці Дачна.

"Тут стараннями одного з мешканців було побудовано ціле дитяче містечко. Дерев'яні інсталяції, впорядкована територія і навіть спортивне обладнання, яке мерія встановила, дивлячись на любовне ставлення мешканців до свого мікрорайону. І ось маємо. Понівечене приладдя, розбиті скульптури. Справа рук не російського пілота або ракетника. Так "пустують" наші власні діти", — написали у повідомленні.

Знищена дерев'яна інсталяція. Фото: Новини Чугуєва

Також у соцмережах розповіли, що у центрі Котечка поцупили двері з торгового майданчику.