В Харьковской области вандалы уничтожили детский городок

На Харьковщине неизвестные разгромили детский городок
В Харьковской области в городе Чугуев неизвестные вандалы уничтожили детский городок. Там местный житель установил деревянные инсталляции для детей.
Об этом сообщают местные СМИ.
Вандалы разбили детский городок
Вандалы уничтожили инсталляции для детей в Чугуеве на улице Дачная.
"Тут стараниями одного из жителей был построен целый детский городок. Деревянные инсталляции, упорядоченная территория и даже спортивное оборудование, которое мэрия установила, глядя на любовное отношение жителей к своему микрорайону. И вот имеем. Изуродованные принадлежности, разбитые скульптуры. Дело рук не российского пилота или ракетчика. Так "шалят" наши собственные дети", — написали в сообщении.
Также в соцсетях рассказали, что в центре Кочетка украли двери с торговой площадки.
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