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Росія вдарила з "Торнадо" по Ізюму на Харківщині — в ОВА назвали наслідки

28 серпня 2024 07:53
Євгенія Брюховецька - редактор
В Ізюмі внаслідок вчорашньої атаки поранено 12 людей
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська увечері у вівторок, 27 серпня, завдали удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Близько 22:00 години окупанти вдарили по м. Ізюм. За попередніми даними, використали дальнє РСЗВ "Торнадо", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Також постраждали 12 людей: одну людину ушпиталили, семеро отримали гостру реакцію на стрес (з них четверо дітей 3,5,8 та 16 років), дві людини дістали легкі поранення та ще дві — порізи кінцівок (з них одна дитина 13 років).

Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.

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Скриншот допису Синєгубова

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Харківська область обстріли окупанти Ізюм війна в Україні атака

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