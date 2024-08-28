В Ізюмі внаслідок вчорашньої атаки поранено 12 людей

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська увечері у вівторок, 27 серпня, завдали удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Удар по Ізюму на Харківщині

"Близько 22:00 години окупанти вдарили по м. Ізюм. За попередніми даними, використали дальнє РСЗВ "Торнадо", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу пошкоджені будинки та хлібопекарське підприємство. Також постраждали 12 людей: одну людину ушпиталили, семеро отримали гостру реакцію на стрес (з них четверо дітей 3,5,8 та 16 років), дві людини дістали легкі поранення та ще дві — порізи кінцівок (з них одна дитина 13 років).

Наразі правоохоронці фіксують наслідки ворожих злочинів.