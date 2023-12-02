На Харківщині оборонні споруди зводять за кілька кілометрів від ворога, — Синєгубов

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: facebook/synegubov.oleg

На Харківщині продовжують працювати над посиленням оборонних споруд. В цьому році на такі потреби з резервного фонду держбюджету Харківської області було виділено понад 1,35 млрд грн.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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За його словами, з обласного бюджету було спрямовано приблизно 405,5 млн грн на оборонні заходи, серед яких і будівництво оборонних ліній. Пріоритетом є Куп'янський та Борівський напрямки.

"Підходимо до цього питання комплексно, залучаючи також відповідальний бізнес області та органи місцевого самоврядування. За що їм велика подяка. Маємо чіткі доручення від Президента, який нещодавно відвідав Куп'янщину, які саме лінії оборони потребують підсилення", — наголосив Синєгубов.

Ризик будівництва

Очільник Харківської ОВА додав, що фахівці зводять перші лінії оборонних споруд на відстані кількох кілометрів від ворожих позицій.

"Тому кожні такі роботи — це фактично спецоперація. Адже доводиться працювати під вогнем ворога", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.