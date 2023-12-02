В Харьковской области оборонные сооружения возводят в нескольких километрах от врага, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: facebook/synegubov.oleg

В Харьковской области продолжают работать над усилением оборонных сооружений. В этом году на такие нужды из резервного фонда госбюджета Харьковской области было выделено более 1,35 млрд грн.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По его словам, из областного бюджета было направлено примерно 405,5 млн грн на оборонные потребности, среди которых и строительство оборонных линий. Приоритетом являются Купянское и Боровское направления.

"Подходим к этому вопросу комплексно, привлекая также ответственный бизнес области и органы местного самоуправления. За что им большое спасибо. Есть четкие поручения от президента, который недавно посетил Купянский район, какие именно линии обороны нуждаются в усилении", — подчеркнул Синегубов.

Риск строительства

Глава Харьковской ОВА добавил, что специалисты возводят первые линии оборонительных сооружений на расстоянии нескольких километров от вражеских позиций.

"Поэтому каждые такие работы — это фактически спецоперация. Ведь приходится работать под огнем врага", — объяснил он.

Напомним, ранее российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Волчанска Харьковской области. Атака произошла вечером 28 ноября.