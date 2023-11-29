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Окупанти здійснили масований артобстріл Харківської області

29 листопада 2023 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти здійснили масований артобстріл Харківської області
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Обстріл Харківської області

"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За даними слідства, ввечері 28 листопада противник здійснив масований артилерійський обстріл Вовчанська.

Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Ворог пошкодив адміністративну будівлю, магазини, житлові будинки, гаражі та господарчі споруди.

Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада
Наслідки обстрілу Харківської області 28 листопада. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, які вчинили росіяни.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.

Також ми писали, що армія Росії обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.

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