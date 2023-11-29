Окупанти здійснили масований артобстріл Харківської області
Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Вовчанська Харківської області. Атака відбулася вчора ввечері, 28 листопада.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Харківської області
"За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, ввечері 28 листопада противник здійснив масований артилерійський обстріл Вовчанська.
Ворог пошкодив адміністративну будівлю, магазини, житлові будинки, гаражі та господарчі споруди.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, які вчинили росіяни.
Нагадаємо, окупаційні війська з тимчасово окупованого лівобережжя завдали удару по Херсону. Містяни чули вибухи у декількох районах правобережжя. Є пошкодження житлових будинків.
Також ми писали, що армія Росії обстріляла місто Середина-Буди Сумської області. Внаслідок обстрілу загинули три людини, серед них семирічна дівчинка, ще троє цивільних поранено.
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