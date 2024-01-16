На Харківщині оголосили евакуацію з двох прифронтових громад
Через безпекову ситуацію з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення. Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, серед яких майже три сотні дітей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Евакуація жителів Харківщини
"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", — йдеться у повідомленні.
Синєгубов розповів, що наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 — діти.
До евакуації з Кіндрашівської громади закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:
- Благодатівка,
- Вишнівка,
- Василівка,
- Велика Шапківка,
- Гусинка,
- Грушівка,
- Дорошівка,
- Єгорівка,
- Курочкіне,
- Ковалівка,
- Миколаївка Перша,
- Моначинівка,
- Московка,
- Нечволодівка,
- Просянка,
- Прилютове,
- Самборівка,
- Смородьківка,
- Соболівка,
- Садове,
- Цибівка.
З Курилівської громади просять виїхати жителів наступних населених пунктів:
- Біле,
- Воронцівка,
- Лісна Стінка,
- Сенькове,
- Синиха.
"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", — наголошує Синєгубов.
Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.
Нагадаємо, нещодавно Олег Синєгубов розповідав, що жителям прифронтових районів Харківської області будуть надсилати SMS із пропозицією евакуюватися. Систему оповіщення запустили внаслідок небезпеки російських обстрілів.
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