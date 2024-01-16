На Харківщині оголосили евакуацію з двох прифронтових громад

Евакуація людей. Фото: АрміяInform

Через безпекову ситуацію з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення. Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, серед яких майже три сотні дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", — йдеться у повідомленні.

Синєгубов розповів, що наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 — діти.

До евакуації з Кіндрашівської громади закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка,

Вишнівка,

Василівка,

Велика Шапківка,

Гусинка,

Грушівка,

Дорошівка,

Єгорівка,

Курочкіне,

Ковалівка,

Миколаївка Перша,

Моначинівка,

Московка,

Нечволодівка,

Просянка,

Прилютове,

Самборівка,

Смородьківка,

Соболівка,

Садове,

Цибівка.

З Курилівської громади просять виїхати жителів наступних населених пунктів:

Біле,

Воронцівка,

Лісна Стінка,

Сенькове,

Синиха.

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", — наголошує Синєгубов.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, нещодавно Олег Синєгубов розповідав, що жителям прифронтових районів Харківської області будуть надсилати SMS із пропозицією евакуюватися. Систему оповіщення запустили внаслідок небезпеки російських обстрілів.