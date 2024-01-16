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На Харківщині оголосили евакуацію з двох прифронтових громад

16 січня 2024 12:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Харківщині оголосили евакуацію з двох прифронтових громад
Евакуація людей. Фото: АрміяInform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через безпекову ситуацію з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району Харківської області оголосили обов'язкову евакуацію населення. Наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, серед яких майже три сотні дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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"Враховуючи безпекову ситуацію, запроваджуємо обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Куриливської громад Куп'янського району", — йдеться у повідомленні. 

Синєгубов розповів, що наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 — діти.

До евакуації з Кіндрашівської громади закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах:

  • Благодатівка,
  • Вишнівка,
  • Василівка,
  • Велика Шапківка,
  • Гусинка,
  • Грушівка,
  • Дорошівка,
  • Єгорівка,
  • Курочкіне,
  • Ковалівка,
  • Миколаївка Перша,
  • Моначинівка,
  • Московка,
  • Нечволодівка,
  • Просянка,
  • Прилютове,
  • Самборівка,
  • Смородьківка,
  • Соболівка,
  • Садове,
  • Цибівка. 

З Курилівської громади просять виїхати жителів наступних населених пунктів:

  • Біле,
  • Воронцівка,
  • Лісна Стінка,
  • Сенькове,
  • Синиха.

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", — наголошує Синєгубов. 

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91. 

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Нагадаємо, нещодавно Олег Синєгубов розповідав, що жителям прифронтових районів Харківської області будуть надсилати SMS із пропозицією евакуюватися. Систему оповіщення запустили внаслідок небезпеки російських обстрілів. 

евакуація
Харківська область
Олег Синєгубов
війна в Україні

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