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В Харьковской области объявили эвакуацию из двух прифронтовых громад

16 января 2024 12:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области объявили эвакуацию из двух прифронтовых громад
Эвакуация людей. Фото: АрмияInform
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за опасной ситуации с Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения. В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3 043 человека, среди которых почти три сотни детей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриливской громад Купянского района", — говорится в сообщении.

Синегубов рассказал, что в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 — дети.

К эвакуации из Кондрашевской громады призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:

  • Благодатка,
  • Вишневка,
  • Васильевка,
  • Большая Шапковка,
  • Гусенка,
  • Грушевка,
  • Дорошевка,
  • Егоровка,
  • Курочкино,
  • Ковалевка,
  • Николаевка Первая,
  • Моначиновка,
  • Московка,
  • Нечволодовка,
  • Просянка,
  • Прилютовое,
  • Самборовка,
  • Смородьковка,
  • Соболевка,
  • Садовое,
  • Цибовка.

Из Куриловской громады просят уехать жителей следующих населенных пунктов:

  • Белое,
  • Воронцовка,
  • Лесная Стенка,
  • Сеньково,
  • Синиха.

"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей громад ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", — отмечает Синегубов.

Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.

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Напомним, недавно Олег Синегубов рассказывал, что жителям прифронтовых районов Харьковской области будут отправлять SMS с предложением эвакуироваться. Систему оповещения запустили в результате опасности российских обстрелов.

эвакуация
Харьковская область
Олег Синегубов
война в Украине

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