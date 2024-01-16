В Харьковской области объявили эвакуацию из двух прифронтовых громад
Из-за опасной ситуации с Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения. В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3 043 человека, среди которых почти три сотни детей.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Эвакуация жителей Харьковской области
"Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриливской громад Купянского района", — говорится в сообщении.
Синегубов рассказал, что в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 — дети.
К эвакуации из Кондрашевской громады призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:
- Благодатка,
- Вишневка,
- Васильевка,
- Большая Шапковка,
- Гусенка,
- Грушевка,
- Дорошевка,
- Егоровка,
- Курочкино,
- Ковалевка,
- Николаевка Первая,
- Моначиновка,
- Московка,
- Нечволодовка,
- Просянка,
- Прилютовое,
- Самборовка,
- Смородьковка,
- Соболевка,
- Садовое,
- Цибовка.
Из Куриловской громады просят уехать жителей следующих населенных пунктов:
- Белое,
- Воронцовка,
- Лесная Стенка,
- Сеньково,
- Синиха.
"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей громад ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", — отмечает Синегубов.
Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.
Напомним, недавно Олег Синегубов рассказывал, что жителям прифронтовых районов Харьковской области будут отправлять SMS с предложением эвакуироваться. Систему оповещения запустили в результате опасности российских обстрелов.
Читайте Новини.LIVE!