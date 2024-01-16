В Харьковской области объявили эвакуацию из двух прифронтовых громад

Эвакуация людей. Фото: АрмияInform

Из-за опасной ситуации с Кондрашевской и Куриловской громад Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения. В настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3 043 человека, среди которых почти три сотни детей.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Учитывая ситуацию с безопасностью, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашевской и Куриливской громад Купянского района", — говорится в сообщении.

Синегубов рассказал, что в настоящее время в этих населенных пунктах находятся 3043 человека, из них 279 — дети.

К эвакуации из Кондрашевской громады призывают семьи с детьми, проживающими в населенных пунктах:

Благодатка,

Вишневка,

Васильевка,

Большая Шапковка,

Гусенка,

Грушевка,

Дорошевка,

Егоровка,

Курочкино,

Ковалевка,

Николаевка Первая,

Моначиновка,

Московка,

Нечволодовка,

Просянка,

Прилютовое,

Самборовка,

Смородьковка,

Соболевка,

Садовое,

Цибовка.

Из Куриловской громады просят уехать жителей следующих населенных пунктов:

Белое,

Воронцовка,

Лесная Стенка,

Сеньково,

Синиха.

"Всех эвакуированных обеспечиваем жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций. Призываем жителей громад ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", — отмечает Синегубов.

Желающие эвакуироваться могут круглосуточно звонить по телефону 0-800-33-92-91.

Напомним, недавно Олег Синегубов рассказывал, что жителям прифронтовых районов Харьковской области будут отправлять SMS с предложением эвакуироваться. Систему оповещения запустили в результате опасности российских обстрелов.