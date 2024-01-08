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Мешканцям Харківської області пропонуватимуть евакуюватися, — Синєгубов

8 січня 2024 08:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мешканцям Харківської області пропонуватимуть евакуюватися, — Синєгубов
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Жителям прифронтових районів Харківської області будуть надсилати SMS із пропозицією евакуюватися. Систему оповіщення запустили внаслідок небезпеки російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов заявив, що адміністрація запустила систему оповіщення для мешканців прифронтових територій Харківської області.

У SMS вказано номер "гарячої лінії" з питань евакуації. Повідомлення розраховані на людей поважного віку, які не мають гаджетів та Інтернету, а також родичів осіб, які проживають у небезпечних прифронтових районах області.

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SMS про евакуацію. Фото: facebook.com/synegubov.oleg

Про які райони йдеться

Очільник Харківської ОВА нагадав, що в області триває процес добровільної евакуації з громад Куп'янського, Чугуївського (Вовчанський напрямок) та Ізюмського (Борівський напрямок) районів.

"Усім, хто бажає тимчасово виїхати з цих та інших прифронтових районів, надається вся необхідна юридична та гуманітарна допомога", — додав Синєгубов.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 січня, у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов заявив про можливі "прильоти".

Також ми писали, що російські окупанти завдали, як мінімум, чотирьох ударів по Харкову. Наразі відомо про двох постраждалих та людей, які перебувають під завалами у місті Зміїв.

Додамо, російські загарбники вдарили по промислових обʼєктах Харкова. Станом на цю хвилину відомо про одну постраждалу.

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