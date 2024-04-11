На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми — заява ХОДА

Евакуація людей з Харківської області. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові на Раді оборони Харківської області у четвер, 11 квітня, ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми. Її буде проведено у 47 прифронтових населених пунктах на кордоні з Росією та лінією фронту.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Як заявив глава ХОДА, евакуація не стосується Харкова.

"Йдеться лише про близькі до кордону з Росією населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини", — сказав Синєгубов.

Він додав, що перераховані населені пункти фактично щодня обстрілює російська армія. Тому таке рішення пов'язано з максимальним наміром убезпечувати дітей.

Скриншот допису Синєгубова

"Уже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей. Кожній родині надаємо гуманітарну, юридичну допомогу. За потреби — місця тимчасового проживання", — резюмує чиновник.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі протягом березня вдалося евакуювати до безпечних місць 30 людей. Місцеві не погоджуються на евакуацію, однак влада закликає виїжджати.

Також ми писали, що деякі жителі Донецької області намагаються повернутись додому разом з дітьми.