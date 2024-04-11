В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми — заявление ХОГА

Эвакуация людей из Харьковской области Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове на Совете обороны Харьковской области в четверг, 11 апреля, было принято решение о принудительной эвакуации семей с детьми. Она будет проведена в 47 прифронтовых населенных пунктах на границе с Россией и линией фронта.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Как заявил глава ХОГА, эвакуация не касается Харькова.

"Речь идет только о близких к границе с Россией населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживают 182 ребенка", — сказал Синегубов.

Он добавил, что перечисленные населенные пункты фактически каждый день обстреливаются российской армией. Поэтому такое решение связано с максимальным намерением оберегать детей.

Скриншот поста Синегубова

"Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей. Каждой семье оказываем гуманитарную, юридическую помощь. При необходимости — места временного проживания", — резюмирует чиновник.

Напомним, ранее в Запорожье в течение марта удалось эвакуировать в безопасные места 30 человек. Местные не соглашаются на эвакуацию, однако власти призывают уезжать.

Также мы писали, что некоторые жители Донецкой области пытаются вернуться домой вместе с детьми.