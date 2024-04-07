На Харківщині розглядають проведення примусової евакуації через часті обстріли, — ОВА

Евакуація громадян. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Місцева влада у Харківській області останніми днями почала розглядати евакуацію з населених пунктів на півночі регіону. Причиною цього стали часті ворожі обстріли.

Про це заявив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Примусову евакуацію місцева влада почала розглядати через часті ворожі обстріли, що тривають останніми днями.

"Наразі ми розглядаємо питання щодо півночі – це Харківський район і безпосередньо Богодухівський район, Золочівський напрямок", — сказав Синєгубов.

Росія застосовує нову тактику повторних ударів по одній локації, тому мешканців закликають не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог.

За словами голови ОВА, рішення про евакуацію людей ухвалюватиметься навіть щодо сіл та міст, які розташовані далі "від фактичного кордону".

Нагадаємо, на Запоріжжі протягом березня вдалося евакуювати до безпечних місць 30 людей. Місцеві не погоджуються на евакуацію, однак влада закликає виїжджати.

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