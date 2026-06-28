На Харкывщині росіяни платять хабарі, щоб не йти в штурми

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

На Харківщині російські окупанти, які воюють на Вовчанському напрямку, нібито платять хабарі командирам, щоб перевестися до підрозділів "Ахмат". Причиною називають небажання брати участь у штурмових атаках.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Допис партизанів. Фото: скриншот з Telegram

Росіяни платять за перевод в "Ахмат"

За інформацією руху "АТЕШ", військовослужбовці-мусульмани нібито збирають гроші, щоб отримати переведення до підрозділів "Ахмат". У партизанському русі стверджують, що російські військові вважають ці формування менш залученими до штурмових дій.

У "АТЕШ" заявляють, що після боїв під Вовчанськом багато окупантів готові заплатити будь-які гроші, аби не повертатися на передову.

"Нас відправляють туди, звідки не повертаються. Командири продають переведення тим, хто має гроші. Інші вмирають", — цитує "АТЕШ" своє джерело у російському полку.

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За твердженням руху, командування використовує такі переведення як спосіб незаконного заробітку, а тих, хто не має коштів, продовжують відправляти на найбільш небезпечні ділянки фронту.

Ситуація на Харківщині

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, вранці 28 червня російські війська атакували Харків ударним безпілотником. Дрон влучив у фасад багатоповерхового будинку в Київському районі на рівні десятого поверху.

Також вночі 28 червня російські війська атакували дві автозаправні станції на території Наталинської громади Берестинського району. За попередніми даними прокуратури, окупанти застосували ударні безпілотники типу "Герань-2". Після влучань на обох АЗС виникли пожежі.

Крым того, Новини.LIVE писали, що близько 02:45 окупанти скинули керовану авіаційну бомбу поблизу села Бригадирівка Ізюмської територіальної громади. Боєприпас вибухнув за межами населеного пункту на відкритій місцевості. Унаслідок удару знищено близько 0,5 гектара посівів кукурудзи. Також обірвано дроти високовольтної лінії електропередач.