У Харкові дрон РФ влучив у житловий будинок, є постраждала

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Харківська ОВА

У Харкові внаслідок російської атаки безпілотником зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі міста. Ударний дрон влучив у будівлю, наслідки атаки наразі уточнюються.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов і начальник ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Якими є наслідки атаки на Харків

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання сталося між 7 та 8 поверхами багатоквартирного будинку. Попередньо, постраждалих не було.

Наслідки російської атаки. Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес унаслідок обстрілу. Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Наслідки російської атаки. Фото: скриншот

За уточненою інформацією, безпілотник влучив у фасад будинку на рівні 10 поверху, внаслідок чого пошкоджено скління вікон.

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Наслідки російської атаки. Фото: скриншот

Рятувальники та інші служби продовжують роботу на місці інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 26 червня російські війська атакували Харків FPV-дроном. Ворожий безпілотник влучив у дах однієї з автозаправних станцій у Шевченківському районі міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська намагаються наростити інтенсивність бойових дій на Вовчанському напрямку на Харківщині. Водночас українські військові зазначають, що ці спроби супроводжуються значними втратами противника в техніці та живій силі. Також фіксується зміна характеру боїв через активніше застосування безпілотників.