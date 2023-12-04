На Харківщині перейменують деякі населені пункти — які назви отримають селища

Стелла з написом "Харківська область". Фото: українські телеграм-канали

На Харківщині перейменують одразу шість населених пунктів Богодухівського району. Відповідне рішення незабаром планує ухвалити Харківська обласна рада.

Про це повідомляється у проєкті рішення, що оприлюднений у Базі даних нормативних документів Харківської обласної ради.

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Депутати Богодухівської міськради звернулися до Харківської облради з проханням перейменувати деякі селища у районі.

У проєкті рішення зазначається, що "зважаючи на думку громадськості, беручи до уваги висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради" облрада голосуватиме за перейменування населених пунктів Богодухівського району.

Серед селищ, які перейменують:

селище Горького на селище Високе;

село Мар’їне на село Затишне;

село Новоселівка на село Заозерне;

село Первухинка на село Веберівка;

село Першотравневе на село Карлівка;

селище Першотравневе на селище Мандричине.

Проєкт рішення про перейменування. Фото: скриншот проєкту

Нагадаємо, у Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський".

Додамо, 16 листопада в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 14 об'єктів топоніміки, які розташовані у Пересипському та Хаджибейському районах.