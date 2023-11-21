У Харкові декомунізують один із вокзалів
У Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада.
Про це пише Думка з посиланням на проєкт рішення, який отримали депутати перед сесією.
Декомунізація вокзалу Харків-Балашовський
Згідно з проєктом рішення, залізничну станцію "Харків-Балашовський" пропонується перейменувати на "Харків-Слобідський".
Так, рішення виноситься на депутатський розгляд з огляду на Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії", а також з урахуванням звернення регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".
Перейменування пропонується з огляду на прийнятий закон, а також із метою захисту національних інтересів, безпеки, забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, зважаючи на повномасштабну збройну агресію Росії та враховуючи думку громадян.
Нагадаємо, що в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 14 об'єктів топоніміки, які розташовані у Пересипському та Хаджибейському районах.
Крім того, на столичній станції метрополітену "Вокзальна" почали декомунізацію. Там маскують елементи архітектурного оздоблення з комуністичною символікою.
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