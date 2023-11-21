Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові декомунізують один із вокзалів arrow

У Харкові декомунізують один із вокзалів

21 листопада 2023 12:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові декомунізують один із вокзалів
залізничний вокзал "Харків-Барабашовський". Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові хочуть перейменувати залізничний вокзал "Харків-Балашовський". Питання щодо декомунізації планують розглянути під час сесії міської ради 22 листопада.

Про це пише Думка з посиланням на проєкт рішення, який отримали депутати перед сесією.

Читайте також:

Декомунізація вокзалу Харків-Балашовський

Згідно з проєктом рішення, залізничну станцію "Харків-Балашовський" пропонується перейменувати на "Харків-Слобідський".

Так, рішення виноситься на депутатський розгляд з огляду на Закон України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії", а також з урахуванням звернення регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Перейменування пропонується з огляду на прийнятий закон, а також із метою захисту національних інтересів, безпеки, забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, зважаючи на повномасштабну збройну агресію Росії та враховуючи думку громадян.

null
Рішення про перейменування вокзалу в Харкові. Фото: Думка

Нагадаємо, що в Одесі стартувало електронне голосування щодо перейменування вулиць міста. Наразі у переліку зазначено 14 об'єктів топоніміки, які розташовані у Пересипському та Хаджибейському районах.

Крім того, на столичній станції метрополітену "Вокзальна" почали декомунізацію. Там маскують елементи архітектурного оздоблення з комуністичною символікою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі