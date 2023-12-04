На Харьковщине переименуют некоторые населенные пункты — какие названия получат поселки
В Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковская областная рада.
Об этом сообщается в проекте решения, обнародованном в Базе данных нормативных документов Харьковской областной рады.
Переименование шести поселков в Харьковской области
Депутаты Богодуховской городской рады обратились в Харьковскую облраду с просьбой переименовать некоторые поселки в районе.
В проекте решения отмечается, что "ввиду мнения общественности, принимая во внимание выводы и рекомендации постоянной комиссии областной рады" облрада будет голосовать за переименование населенных пунктов Богодуховского района.
Среди поселков, которые переименуют:
- поселок Горького на поселок Высокое;
- село Марьино на село Уютное;
- село Новоселовка на село Заозерное;
- село Первухинка на село Веберовка;
- село Первомайское на село Карловка;
- поселок Первомайское на поселок Мандричин.
Напомним, в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский".
Добавим, 16 ноября в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 14 объектов топонимики, которые расположены в Пересыпском и Хаджибейском районах.
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