На Харьковщине переименуют некоторые населенные пункты — какие названия получат поселки

Стелла с надписью "Харьковская область". Фото: украинские телеграмм-каналы

В Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковская областная рада.

Об этом сообщается в проекте решения, обнародованном в Базе данных нормативных документов Харьковской областной рады.

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Депутаты Богодуховской городской рады обратились в Харьковскую облраду с просьбой переименовать некоторые поселки в районе.

В проекте решения отмечается, что "ввиду мнения общественности, принимая во внимание выводы и рекомендации постоянной комиссии областной рады" облрада будет голосовать за переименование населенных пунктов Богодуховского района.

Среди поселков, которые переименуют:

поселок Горького на поселок Высокое;

село Марьино на село Уютное;

село Новоселовка на село Заозерное;

село Первухинка на село Веберовка;

село Первомайское на село Карловка;

поселок Первомайское на поселок Мандричин.

Проект решения о переименовании. Фото: скриншот проекта

Напомним, в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский".

Добавим, 16 ноября в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 14 объектов топонимики, которые расположены в Пересыпском и Хаджибейском районах.