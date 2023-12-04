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На Харьковщине переименуют некоторые населенные пункты — какие названия получат поселки

4 декабря 2023 15:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине переименуют некоторые населенные пункты — какие названия получат поселки
Стелла с надписью "Харьковская область". Фото: украинские телеграмм-каналы
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Харьковской области переименуют сразу шесть населенных пунктов Богодуховского района. Соответствующее решение в скором времени планирует принять Харьковская областная рада.

Об этом сообщается в проекте решения, обнародованном в Базе данных нормативных документов Харьковской областной рады.

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Переименование шести поселков в Харьковской области

Депутаты Богодуховской городской рады обратились в Харьковскую облраду с просьбой переименовать некоторые поселки в районе.

В проекте решения отмечается, что "ввиду мнения общественности, принимая во внимание выводы и рекомендации постоянной комиссии областной рады" облрада будет голосовать за переименование населенных пунктов Богодуховского района.

Среди поселков, которые переименуют:

  • поселок Горького на поселок Высокое;
  • село Марьино на село Уютное;
  • село Новоселовка на село Заозерное;
  • село Первухинка на село Веберовка;
  • село Первомайское на село Карловка;
  • поселок Первомайское на поселок Мандричин.
Проект решения о переименовании
Проект решения о переименовании. Фото: скриншот проекта

Напомним, в Харькове хотят переименовать железнодорожный вокзал "Харьков-Балашовский".

Добавим, 16 ноября в Одессе стартовало электронное голосование по переименованию улиц города. В перечне указано 14 объектов топонимики, которые расположены в Пересыпском и Хаджибейском районах.

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