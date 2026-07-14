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Головна Харків На Харківщині перекривають траси через загрозу FPV-дронів

На Харківщині перекривають траси через загрозу FPV-дронів

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 19:04
Через загрозу FPV-дронів на Харківщині перекривають автомобільні траси
Антидронові сітки на дорозі. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

На Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрій Алексєєв в ефірі День.LIVE

Перекриття доріг на Харківщині

За його словами, інформація про перекриття автошляхів миттєво передається Силам оборони, а також перевізникам і постачальникам товарів. Після цього рух транспорту оперативно перенаправляють безпечнішими маршрутами.

Окрім цього, через складну безпекову ситуацію в області дорожники були змушені відмовитися від капітального ремонту доріг. Наразі виконуються лише аварійні роботи, які дозволяють швидко ліквідувати ямковість та інші небезпечні пошкодження покриття.

Андрій Алексєєв зазначив, що навіть за таких умов ремонтні роботи проводяться з розрахунком на тривалий термін експлуатації.

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"За нашими розрахунками, гарантійний термін, який ми закладаємо для аварійного ремонту, в деяких місцях від 2 років, в деяких місцях до 5 років, має бути забезпечений", — наголосив він.

Як писали Новини.LIVE, на Куп'янському напрямку окупанти змінили тактику штурмів. Зараз вони наступають малими штурмовими групами, які намагаються прорвати оборону.

А за минулий тиждень росіяни завдали 35 ударів по п'яти районах Харкова. В результаті постраждали 92 людини, серед яких 12 дітей. 

дороги Харківська область FPV-дрони ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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