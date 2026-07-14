Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине перекрывают трассы из-за угрозы FPV-дронов

На Харьковщине перекрывают трассы из-за угрозы FPV-дронов

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 19:04
Из-за угрозы FPV-дронов на Харьковщине перекрывают автомобильные трассы
Антидроновые сетки на дороге. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность водителей и бесперебойную работу Сил обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев в эфире День.LIVE.

Перекрытие дорог в Харьковской области

По его словам, информация о перекрытии автодорог мгновенно передается Силам обороны, а также перевозчикам и поставщикам товаров. После этого движение транспорта оперативно перенаправляют по более безопасным маршрутам.

Кроме того, из-за сложной ситуации с безопасностью в области дорожники были вынуждены отказаться от капитального ремонта дорог. В настоящее время выполняются только аварийные работы, позволяющие быстро устранять ямы и другие опасные повреждения покрытия.

Андрей Алексеев отметил, что даже в таких условиях ремонтные работы проводятся с расчетом на длительный срок эксплуатации.

Читайте также:

"По нашим расчетам, гарантийный срок, который мы закладываем для аварийного ремонта, в некоторых местах от 2 лет, в некоторых — до 5 лет, должен быть обеспечен", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, на Купянском направлении оккупанты изменили тактику штурмов. Сейчас они наступают небольшими штурмовыми группами, которые пытаются прорвать оборону.

А за прошедшую неделю россияне нанесли 35 ударов по пяти районам Харькова. В результате пострадали 92 человека, среди которых 12 детей.

дороги Харьковская область FPV-дроны эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации