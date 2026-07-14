Из-за угрозы FPV-дронов на Харьковщине перекрывают автомобильные трассы

Антидроновые сетки на дороге. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность водителей и бесперебойную работу Сил обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области Андрей Алексеев в эфире День.LIVE.

Перекрытие дорог в Харьковской области

По его словам, информация о перекрытии автодорог мгновенно передается Силам обороны, а также перевозчикам и поставщикам товаров. После этого движение транспорта оперативно перенаправляют по более безопасным маршрутам.

Кроме того, из-за сложной ситуации с безопасностью в области дорожники были вынуждены отказаться от капитального ремонта дорог. В настоящее время выполняются только аварийные работы, позволяющие быстро устранять ямы и другие опасные повреждения покрытия.

Андрей Алексеев отметил, что даже в таких условиях ремонтные работы проводятся с расчетом на длительный срок эксплуатации.

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"По нашим расчетам, гарантийный срок, который мы закладываем для аварийного ремонта, в некоторых местах от 2 лет, в некоторых — до 5 лет, должен быть обеспечен", — подчеркнул он.

Как писали Новини.LIVE, на Купянском направлении оккупанты изменили тактику штурмов. Сейчас они наступают небольшими штурмовыми группами, которые пытаются прорвать оборону.

А за прошедшую неделю россияне нанесли 35 ударов по пяти районам Харькова. В результате пострадали 92 человека, среди которых 12 детей.