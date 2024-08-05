ДТП у Богодухові — чоловік у стані алкогольного сп'яніння збив пішохода

Автомобіль фігуранта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У місті Богодухів Харківської області 21-річний чоловік вчинив дорожньо-транспортну пригоду у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії є постраждалий. Фігуранта вже взято під варту.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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"За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 21-річному чоловіку за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що 31 липня водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, їхав за кермом свого автомобіля BMW по Богодухову. Чоловік не обрав безпечну швидкість та здійснив наїзд на 48-річного пішохода, який у цей час знаходився на краю проїжджої частини. Також відбулося зіткнення з чотирма іншими автівками, які були припарковані. Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

За попередньою інформацією, показник вмісту алкоголю в крові водія становив 1,66%.

У прокуратурі зазначили, що чоловік, сівши за кермо у стані алкогольного сп’яніння, створив небезпеку для інших учасників дорожнього руху, не враховував дорожню обстановку, не дотримувався безпечної швидкості та інтервалу.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот