ДТП в Богодухове — мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил пешехода

Автомобиль фигуранта. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В городе Богодухов Харьковской области 21-летний мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии есть пострадавший. Фигурант уже взят под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 5 августа.

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"При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 21-летнему мужчине по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 31 июля водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем своего автомобиля BMW по Богодухову. Мужчина не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 48-летнего пешехода, который в это время находился на краю проезжей части. Также произошло столкновение с четырьмя другими автомобилями, которые были припаркованы. Пострадавшего с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу.

По предварительной информации, показатель содержания алкоголя в крови водителя составлял 1,66%.

В прокуратуре отметили, что мужчина, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, создал опасность для других участников дорожного движения, не учитывал дорожную обстановку, не соблюдал безопасную скорость и интервал.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот