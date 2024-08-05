Окупанти обстріляли Харківську область — пошкоджена цивільна інфраструктура

Окупанти знову обстріляли Харківську область — які населені пункти атакував ворог
Російські окупанти вкотре атакували Харківську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 5 серпня.
Російський обстріл Харківської області
Вночі проти понеділка, 5 серпня, під ворожим обстрілом опинилися Харківський р-н, Безлюдівська ТГ с. Васищеве. Внаслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Окупанти атакували також Богодухівський р-н, Валківська ТГ, с. Ков'яги. Зафіксовано влучання уламків безпілотника типу Shahed по цивільній інфраструктурі.
"09:20 Куп‘янський р-н, с. Кругляківка. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено два будинки", — розповів Синєгубов.
За його словами, у с. Нова Іванівка внаслідок підриву на ВНП загинув 47–річний чоловік.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку противник продовжував штурмові дії. Загалом відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.
На Куп'янському — кількість боєзіткнень за добу зросла до шести. Бійці ЗСУ відбивали штурмові дії окупантів біля п’яти різних населених пунктів. Свої дії ворог акцентував у бік Петропавлівки.
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