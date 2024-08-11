У Харківській області горів гуртожиток — загинула 17-річна дівчина

Кімната в гуртожитку після пожежі. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

У суботу, 10 серпня, у місті Зміїв Чугуївського району Харківської області сталася смертельна пожежа. Унаслідок займання в гуртожитку загинула неповнолітня дівчина.

Про це в суботу, 10 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області.

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Скриншот повідомлення ГУ ДСНС України у Харківській області

Що відомо про смертельну пожежу на Харківщині

Повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому гуртожитку надійшло на гарячу лінію ДСНС о 14:48. Вогонь охопив кімнату на третьому поверху будівлі.

Пожежа в гуртожитку в Чугуївському районі Харківщини. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Коли рятувальники ДСНС прибули на місце виклику, площа пожежі становила 18 квадратних метрів, а в коридорі третього поверху та поверхів, розташованих вище, спостерігалося сильне задимлення.

Автомобілі ДСНС на місці пожежі. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Рятувальники одразу вирішили евакуювати людей. Під час проведення розвідки в задимленому коридорі вони виявили тіло загиблої 17-річної дівчини. Неповнолітня намагалася вийти крізь дим назовні, але отримала смертельне отруєння чадним газом.

Під час проведення евакуаційних заходів вогнеборці вивели на свіже повітря дев'ять мешканців гуртожитку. Пожежу вдалося локалізувати о 15:20, а повністю її загасили о 16:16.

Причину виникнення займання наразі встановлюють.