В Харьковской области горело общежитие — погибла 17-летняя девушка

Комната в общежитии после пожара. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В субботу, 10 августа, в городе Змиев Чугуевского района Харьковской области произошел смертельный пожар. В результате возгорания в общежитии погибла несовершеннолетняя девушка.

Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Скриншот сообщения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Что известно о смертельном пожаре в Харьковской области

Сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии поступило на горячую линию ГСЧС в 14:48. Огонь охватил комнату на третьем этаже здания.

Пожар в общежитии Чугуевского района Харьковской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Когда спасатели ГСЧС прибыли на место вызова, площадь пожара составляла 18 квадратных метров, а в коридоре третьего этажа и этажей, расположенных выше, наблюдалось сильное задымление.

Автомобили ГСЧС на месте пожара. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели сразу решили эвакуировать людей. Во время разведки в задымленном коридоре они обнаружили тело погибшей 17-летней девушки. Несовершеннолетняя пыталась выйти сквозь дым наружу, но получила смертельное отравление угарным газом.

Во время проведения эвакуационных мероприятий пожарные вывели на свежий воздух девять жителей общежития. Пожар удалось локализовать в 15:20, а полностью его потушили в 16:16.

Причину возникновения возгорания устанавливают.