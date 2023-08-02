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На Харківщині під час розмінування підірвався трактор

2 серпня 2023 17:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині під час розмінування підірвався трактор
Трактор вносить добрива на полі в Харківській області. (Фото ілюстративне). Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В Ізюмський районі під час проведення розмінування поля трактор натрапив на вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав окрім сільськогосподарської машини. 

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області

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Подробиці події

За даними ДСНС, 02 серпня о 09:05 у полі біля селища Явірське Донецької громади на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор Т-150 на дистанційному керуванні. Подія трапилась під час проведення розмінування поля. Постраждалих немає. 

  • Трактор після вибуху міни. Фото: Олег Гирман / Facebook
  • Трактор після вибуху міни. Фото: Олег Гирман / Facebook
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Кадри постраждалого трактора та подробиці події опублікував місцевий аграрій Олег Гирман.

"Продовжуємо розміновувати явірські поля. Але сьогодні в нас сюрприз: підірвалися на міні ТМ. Через вибух пошкоджено, розірвало навпіл подрібнювач. Воронка, як бачите. І друга частина катка. Слава Богу, що він металевий, а не чавунний. Так би посікло увесь трактор осколками. Явір буде розмінований. Далі буде!" — розповів у опублікованому відео Гирман.

Надзвичайники у свою чергу наголошують, що громадянам варто бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. 

"Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією", — кажуть у ДСНС. 

Нагадаємо, що перша українська машина для розмінування пройшла сертифікацію. Її створили харківські виробники.

Також ми писали про те, що для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.

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