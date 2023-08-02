В Харьковской области во время разминирования взорвался трактор

Трактор вносит удобрения в Харьковской области. (фото иллюстративное). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В Изюмском районе во время проведения разминирования поля трактор наткнулся на взрывоопасный предмет. В результате взрыва никто не пострадал кроме сельскохозяйственной машины.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области .

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Подробности происшествия

По данным ГСЧС, 02 августа в 09:05 в поле у поселка Явирское Донецкой общины на взрывоопасном предмете подорвался трактор Т-150 на дистанционном управлении. Событие произошло во время проведения разминирования поля. Пострадавших нет.

Трактор после взрыва мин. Фото: Олег Гирман / Facebook

Трактор после взрыва мин. Фото: Олег Гирман / Facebook 1/2 _ 2

Кадры пострадавшего трактора и подробности происшествия опубликовал местный аграрий Олег Гирман.

"Продолжаем разминировать яворские поля. Но сегодня у нас сюрприз: подорвались на мини ТМ. Из-за взрыва повреждено, разорвало пополам измельчитель. Воронка, как видите. И вторая часть катка. Слава Богу, что он металлический, а не чугунный. Так бы порубило весь трактор осколками. Явор будет разминирован. Продолжение следует!" — рассказал в опубликованном видео Гирман.

Чрезвычайники, в свою очередь, отмечают, что гражданам следует быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

"Несоблюдение правил безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не двигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте какие-либо подозрительные и незнакомые предметы. Не посещайте леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои , или находившиеся под враждебной оккупацией", — говорят в ГСЧС.

Напомним, что первая украинская машина для разминирования прошла сертификацию. Ее создали харьковские производители.

Также мы писали о том, что для помощи в разминировании Харьковской области представители ООН представили свой проект по разработке детальной карты заминированных сельхозугодий . Его хотят запустить в ближайшее время, чтобы фермеры смогли посеять озимые этой осенью.