ООН допоможе розмінувати сільгоспугіддя Харківщини

Трактор вносить добрива на полі в Харківській області. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Для допомоги в розмінуванні Харківської області представники ООН презентували свій проєкт з розробки детальної карти замінованих сільгоспугідь. Його хочуть запустити найближчим часом, аби фермери змогли посіяти озимину цієї осені.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

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У Продовольчій та сільськогосподарській організації (ФАО) ООН пропонують розробити мапу забруднених сільгоспугідь, що міститиме дані про влучання ворожих снарядів, чи велися на території бойові дії або дислокувалися позиції військ. Це має спростити роботу піротехнічних підрозділів та пришвидшити темпи розмінування посівних площ.

"На жаль, Харківщина – один із найбільш замінованих регіонів України. Якщо говорити про потенційно небезпечні для роботи поля – це більш як 570 тисяч гектарів. Тому ця програма дуже актуальна для нас. Всебічно сприятимемо міжнародним партнерам для реалізації цього проєкту", — зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Крім того, інтерактивна мапа міститиме інформацію щодо стану і якості ґрунтів та підземних вод. За словами координаторки програми з розмінування та відновлення земель ФАО ООН в Україні Тифен Люкас, це допоможе визначити придатність угідь для проведення майбутніх робіт.

"Для більш ефективної роботи ми хочемо почати розмінування з невеликих господарств, а саме в межах 300 гектарів. Збираємо контакти фермерів, що готові долучитися до програми найближчим часом", — додала Тифен Люкас.

Нагадаємо, що у Харківській області аграрії засіяли більше землі, ніж планували на початку року. Посівна триває на території усіх районів регіону, де дозволяє безпекова ситуація.

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