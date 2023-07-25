На Харківщині виплатили вже 62 млн грн компенсацій людям, чиє майно знищили окупанти

Чоловік у своєму зруйнованому будинку. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Станом на сьогодні комісії, що працюють в громадах, ухвалили рішення про надання 822 компенсацій за програмою єВідновлення на загальну суму понад 62 млн грн. Кошти отримають мешканці усіх 7 районів Харківщини.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Виплати компенсацій

Наразі найбільше компенсацій призначено у Харківському районі – 26,7 млн. грн. У м. Харків погоджено виплати на суму майже 11 млн грн.

Загалом на Харківщині зареєстрували 10 609 заяв на компенсацію, їх обробка триває в посиленому режимі.

"Дякую органам місцевого самоврядування за суттєве пришвидшення розгляду заявок. Втім, вкотре наголошую на неприпустимості жодних зволікань в цьому питанні та особистій відповідальності керівників на місцях", — пише очільник області.

Як отримати допомогу

Громадяни, житло яких отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатися послугою єВідновлення для отримання державної допомоги на відновлення свого житла. Йдеться про заміну вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо.

Важливо, допомогу на поточний ремонт можуть отримати всі громадяни України, які є власниками або співвласниками приватних будинків, квартир, житлових приміщень, які були пошкоджені через бойові дії.

Першочергово цією послугою зможуть скористатися:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

ветерани війни; особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації;

члени сімей загиблих військових;

багатодітні сім’ї;

особи з інвалідністю I та II груп;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

опікуни/піклувальники;

прийомні батьки та патронатні вихователі;

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Як подати заявку?

Спочатку необхідно подати інформаційне повідомлення про зруйноване майно через Дію. Це потрібно зробити, якщо таке повідомлення ще не подане. Повторно подавати інформацію не потрібно. Офлайн або онлайн створити банківську картку єВідновлення в одному з банків-партнерів або у застосунку Дія. Наразі до єВідновлення підключені такі банки: Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банків-партнерів поповнюватиметься в міру їх підключення до єВідновлення. Подати заяву на компенсацію через Дію. Допустити комісію місцевої ради до обстеження майна та надати їй підтверджуючі документи.

Нагадаємо, що мешканці Харківської області почали отримувати кошти за зруйновані оселі за державною програмою єВідновлення. Першими кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію РФ, отримають жителі Ізюмського, Красноградського, Куп'янського, Лозівського, Харківського, Чугуївського районів.

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