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В Харьковской области начали выплачивать компенсации людям, чье имущество уничтожили оккупанты

25 июля 2023 15:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области выплатили уже 62 млн грн компенсаций людям, чье имущество уничтожили оккупанты
Человек в своем разрушенном доме. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На сегодня комиссии, работающие в общинах, приняли решение о предоставлении 822 компенсаций по программе єВідновлення на общую сумму более 62 млн грн. Средства получат жители всех 7 районов Харьковщины.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Выплаты компенсаций

Сейчас больше компенсаций назначено в Харьковском районе – 26,7 млн. грн. В Харькове согласованы выплаты на сумму почти 11 млн грн.

В Харьковской области зарегистрировали 10 609 заявлений на компенсацию, их обработка продолжается в усиленном режиме.

"Благодарю органы местного самоуправления за существенное ускорение рассмотрения заявок. Впрочем, в очередной раз подчеркиваю недопустимость никаких промедлений в этом вопросе и личной ответственности руководителей на местах", — пишет глава области.

Как получить помощь

Граждане, жилье которых получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи на восстановление своего жилья. Речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли и т.д.

Важно, помощь на текущий ремонт могут получить все граждане Украины, являющиеся владельцами или совладельцами частных домов, квартир, жилых помещений, которые были повреждены из-за боевых действий.

В первую очередь этой услугой смогут воспользоваться:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • ветераны войны; лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации;
  • члены семей погибших военных;
  • многодетные семьи;
  • лица с инвалидностью I и II групп;
  • родители-воспитатели детских домов семейного типа;
  • опекуны/попечители;
  • приемные родители и патронатные воспитатели;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Как подать заявку?

  1. Сначала необходимо подать информационное сообщение о разрушенном имуществе через "Дію". Это нужно сделать, если такое сообщение еще не подано. Повторно подавать информацию не нужно.
  2. Оффлайн или онлайн создать банковскую карту єВідновлення в одном из банков-партнеров или в приложении "Дія". В настоящее время к єВідновлення подключены следующие банки: Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к єВідновлення.
  3. Подать заявление на компенсацию через "Дію".
  4. Допустить комиссию местного совета к обследованию имущества и предоставить ему подтверждающие документы.

Напомним, что жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе Восстановление . Первыми средства на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, получат жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов.

Также мы писали о том, что стало известно, когда заработает международный реестр ущерба от войны РФ против Украины.

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