В Харьковской области выплатили уже 62 млн грн компенсаций людям, чье имущество уничтожили оккупанты

Человек в своем разрушенном доме. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

На сегодня комиссии, работающие в общинах, приняли решение о предоставлении 822 компенсаций по программе єВідновлення на общую сумму более 62 млн грн. Средства получат жители всех 7 районов Харьковщины.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Выплаты компенсаций

Сейчас больше компенсаций назначено в Харьковском районе – 26,7 млн. грн. В Харькове согласованы выплаты на сумму почти 11 млн грн.

В Харьковской области зарегистрировали 10 609 заявлений на компенсацию, их обработка продолжается в усиленном режиме.

"Благодарю органы местного самоуправления за существенное ускорение рассмотрения заявок. Впрочем, в очередной раз подчеркиваю недопустимость никаких промедлений в этом вопросе и личной ответственности руководителей на местах", — пишет глава области.

Как получить помощь

Граждане, жилье которых получило незначительные повреждения вследствие вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться услугой єВідновлення для получения государственной помощи на восстановление своего жилья. Речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли и т.д.

Важно, помощь на текущий ремонт могут получить все граждане Украины, являющиеся владельцами или совладельцами частных домов, квартир, жилых помещений, которые были повреждены из-за боевых действий.

В первую очередь этой услугой смогут воспользоваться:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

ветераны войны; лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации;

члены семей погибших военных;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью I и II групп;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

опекуны/попечители;

приемные родители и патронатные воспитатели;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Как подать заявку?

Сначала необходимо подать информационное сообщение о разрушенном имуществе через "Дію". Это нужно сделать, если такое сообщение еще не подано. Повторно подавать информацию не нужно. Оффлайн или онлайн создать банковскую карту єВідновлення в одном из банков-партнеров или в приложении "Дія". В настоящее время к єВідновлення подключены следующие банки: Сбербанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ. Список банков-партнеров будет пополняться по мере их подключения к єВідновлення. Подать заявление на компенсацию через "Дію". Допустить комиссию местного совета к обследованию имущества и предоставить ему подтверждающие документы.

Напомним, что жители Харьковской области начали получать средства за разрушенные дома по государственной программе Восстановление . Первыми средства на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, получат жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского районов.

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