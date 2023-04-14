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На Харківщині подружжя напідпитку побило літнього чоловіка

14 квітня 2023 16:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині подружжя напідпитку побило літнього чоловіка
Співробітниця слідчого ізолятора закриває камеру. Фото УНІАН/Мусієнко Владислав
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці повідомили про підозру жінці та чоловіку, які проникли на територію приватної власності та вчинили пограбування. Під час скоєння злочину, підозрювані побили літнього чоловіка. 

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

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Матеріали слідства 

За даними слідства, 23 березня 2023 року в с. Пархомівка Богодухівського району 34-річний чоловік та 27-річна жінка, які є співмешканцями, вчинили розбійний напад на літнього чоловіка. Зловмисники, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшли на територію домоволодіння, де жив потерпілий. Жінка постукала у вікно, а коли літній господар будинку вийшов на двір, щоб подивитися, хто прийшов, напарник зловмисниці напав на потерпілого і став бити його.

"Скориставшись тим, що літній чоловік впав та не міг чинити опору, "подружжя" проникло до будинку та винесло звідти майно своєї жертви — інструменти", — розповідають у прокуратурі. 

Співмешканці, які, ймовірно, побили пенсіонера. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Крім того встановлено, що в березні того ж року чоловік встиг пограбувати свого знайомого, забравши у нього мобільний телефон, а також побити іншого приятеля, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Обидва підозрювані мають проблеми із законом не вперше — раніше вони вже притягалися до відповідальності за крадіжки. За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові 39-річний харків'янин жорстоко вбив товариша по чарці, а потім зафільмував на відео скоєння злочину. Поліція завершила розслідування жорстокого вбивства та справу направили до суду.  

Також ми розповідали, що у Харкові винесли вирок іноземцю, який намагався зарізати людину за зауваження. Засуджений намагався зарізати людину, яка зробила йому зауваження за нецензурну лайку біля дитячого майданчика.

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