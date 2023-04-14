На Харківщині подружжя напідпитку побило літнього чоловіка

Співробітниця слідчого ізолятора закриває камеру. Фото УНІАН/Мусієнко Владислав

Правоохоронці повідомили про підозру жінці та чоловіку, які проникли на територію приватної власності та вчинили пограбування. Під час скоєння злочину, підозрювані побили літнього чоловіка.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

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Матеріали слідства

За даними слідства, 23 березня 2023 року в с. Пархомівка Богодухівського району 34-річний чоловік та 27-річна жінка, які є співмешканцями, вчинили розбійний напад на літнього чоловіка. Зловмисники, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшли на територію домоволодіння, де жив потерпілий. Жінка постукала у вікно, а коли літній господар будинку вийшов на двір, щоб подивитися, хто прийшов, напарник зловмисниці напав на потерпілого і став бити його.

"Скориставшись тим, що літній чоловік впав та не міг чинити опору, "подружжя" проникло до будинку та винесло звідти майно своєї жертви — інструменти", — розповідають у прокуратурі.

Співмешканці, які, ймовірно, побили пенсіонера. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Крім того встановлено, що в березні того ж року чоловік встиг пограбувати свого знайомого, забравши у нього мобільний телефон, а також побити іншого приятеля, завдавши йому тілесних ушкоджень.

Обидва підозрювані мають проблеми із законом не вперше — раніше вони вже притягалися до відповідальності за крадіжки. За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Харкові 39-річний харків'янин жорстоко вбив товариша по чарці, а потім зафільмував на відео скоєння злочину. Поліція завершила розслідування жорстокого вбивства та справу направили до суду.

Також ми розповідали, що у Харкові винесли вирок іноземцю, який намагався зарізати людину за зауваження. Засуджений намагався зарізати людину, яка зробила йому зауваження за нецензурну лайку біля дитячого майданчика.