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На Харьковщине супруги под хмельком избили пожилого мужчину

14 апреля 2023 16:31
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине супруги под хмельком избили пожилого мужчину
Сотрудница следственного изолятора закрывает камеру. Фото УНИАН/Мусиенко Владислав
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правоохранители сообщили о подозрении женщине и мужчине, которые проникли на территорию частной собственности и совершили ограбление. Во время совершения преступления подозреваемые избили пожилого мужчину.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Материалы следствия

По данным следствия, 23 марта 2023 г. в с. Пархомовка Богодуховского района 34-летний мужчина и 27-летняя женщина, сожители, совершили разбойное нападение на пожилого мужчину. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашли на территорию домовладения, где жил потерпевший. Женщина постучала в окно, а когда пожилой хозяин дома вышел во двор, чтобы посмотреть, кто пришел, напарник злоумышленницы напал на потерпевшего и стал избивать его.

"Воспользовавшись тем, что пожилой мужчина упал и не мог сопротивляться, "супруги" проникли в дом и вынесли оттуда имущество своей жертвы — инструменты", — рассказывают в прокуратуре.

Сожители, которые, вероятно, избили пенсионера. Фото: Telegram/Харьковская областная прокуратура

Кроме того, установлено, что в марте того же года мужчина успел ограбить своего знакомого, забрав у него мобильный телефон, а также избить другого приятеля, нанеся ему телесные повреждения.

Оба подозреваемых испытывают проблемы с законом не впервые — раньше они уже привлекались к ответственности за кражи. По ходатайству прокуроров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Харькове 39-летний харьковчанин жестоко убил собутыльника, а затем снял на видео совершение преступления. Полиция завершила расследование жестокого убийства, и дело направили в суд.

Также мы рассказывали, что в Харькове вынесли приговор иностранцу, пытавшемуся зарезать человека за замечания. Осужденный пытался зарезать человека, сделавшего ему замечание за нецензурную брань возле детской площадки.

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