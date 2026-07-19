На Харківщині поліцейські евакуювали дітей під атакою FPV-дрона

Евакуація людей. Фото ілюстративне: Поліція Харківської області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Поліцейські Дергачівської громади, що на Харківщині, під час евакуації мирних жителів потрапили під атаку російського FPV-дрона. Попри небезпеку правоохоронцям вдалося безпечно вивезти дев'ятьох людей, серед яких четверо дітей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

Евакуація на Харківщині

За даними поліцейських, подія сталася 13 липня. Правоохоронці відділу поліції №3 Харківського районного управління здійснили три евакуаційні виїзди з небезпечних населених пунктів Дергачівської громади.

Загалом вони вивезли дев'ятьох людей, серед яких були дві родини з дітьми віком 3, 4 та 7 років. Усіх евакуйованих доставили до координаційного центру в Харкові, де їм надали необхідну допомогу та організували подальшу підтримку.

Атакак дрона

Під час одного з рейсів російський FPV-дрон атакував маршрут евакуації. Боєприпас вибухнув у полі неподалік дороги, якою рухався автомобіль із цивільними. Завдяки швидким і злагодженим діям поліцейських людей вдалося оперативно вивезти із небезпечної зони. На щастя, ніхто з евакуйованих та правоохоронців не постраждав.

Ситуація в Дергачах

Загарбники протягом 18 липня декілька разів били по Дергачівській громаді. У Дергачах російський безпілотник влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Постраждали п'ятеро поліцейських, які несли службу неподалік від місця влучання. Пізніше окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. Поранення отримали четверо чоловіків, двох із них госпіталізували. Через атаку без електропостачання залишилися 19 населених пунктів Дергачівської громади.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Харківщині ухвалили рішення про розширення евакуаційних заходів у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про вивезення жителів із 60 населених пунктів у кількох районах області, а також запровадження обов’язкової евакуації для окремих категорій населення. Згідно з ухваленим рішенням, евакуація охоплює одразу кілька громад регіону:

у Шевченківській громаді — 41 населений пункт

у Богодухівському районі — 12 населених пунктів

у Дергачівській громаді — 7 населених пунктів

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Дергачівській громаді Харківської області родинам із дітьми рекомендують виїхати з прикордонних населених пунктів через різке погіршення безпекової ситуації. FPV-дрони атакують Слатине, Руську Лозову, Безруків і Лещенків.