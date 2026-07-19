Росія атакувала Харківщину: двоє загиблих і 20 поранених людей

Удар по Дергачах. Фото: Харківська обласна прокуратура

Протягом минулої доби російські війська масовано атакували Харківщину, застосувавши ракети, керовані авіабомби та десятки безпілотників. Під ударами опинилися 24 населені пункти області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 20 дістали поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Харківську обласну прокуратуру та ДСНС.

Пошкоджений будинок в селі Петрівка на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Обстріл Дергачівської громади і Ізюма

За інформацією Олега Синєгубова, росіяни протягом дня били по Дергачівській громаді. У Слатиному загинула 35-річна жінка, ще п'ятеро людей отримали поранення, серед них — 8-річна дівчинка. За даними прокуратури, село протягом дня двічі опинилося під ударами: спочатку росіяни скинули керовану авіабомбу на приватне домоволодіння, а згодом повторно атакували населений пункт, поранивши двох людей.

У Дергачах російський безпілотник влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Постраждали п'ятеро поліцейських, які несли службу неподалік від місця влучання. Пізніше окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню. Поранення отримали четверо чоловіків, двох із них госпіталізували. Через атаку без електропостачання залишилися 19 населених пунктів Дергачівської громади.

Пошкоджений будинок. Фото: Харківська обласна прокуратура

В Ізюмі внаслідок авіаударів постраждали шість людей. За інформацією ДСНС, пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, амбулаторію, цивільне підприємство та автомобілі.

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Водночас в Ізюмському районі руйнувань зазнали 11 житлових будинків, відділення пошти, навчальний заклад, амбулаторія, цивільне підприємство, тваринницький комплекс у Бугаївці, залізнична інфраструктура в Барвінковому та автомобілі.

Загиблі та поранені на Харківщині

У Богодухові внаслідок російського обстрілу загинув чоловік, особу якого встановлюють. У Котівці Вовчанської громади поранення дістали 53-річний чоловік та 48-річна жінка. У Золочеві поранено двох 38-річних чоловіків, а в селі Калинове Золочівської громади травмувалася 74-річна жінка.

Крім того, медики надали допомогу людям, які постраждали під час попередніх російських атак: двом жінкам після обстрілу Харкова 17 липня, двом чоловікам, пораненим у Куп'янську, та 64-річному жителю села Шевченкове Перше Вовчанської громади.

Розбите вікно унаслідок атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки атаки на Харківщину

У Богодухівському районі за даними Олега Синєгубова, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, трактор, вантажний автомобіль, автомобіль енергетиків та електромережі у Золочеві, Писарівці, Цапівці, Калиновому, Карасівці, Петрівці та Богодухові.

У Харківському районі пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі, електромережі, а також виникла пожежа на полі пшениці. Також пошкодження зафіксували у Куп'янському та Чугуївському районах.

Зруйнована будівня в селі Петрівка. Фото: Харківська ОВА

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни взяли під дроновий контроль Муравський шлях на ділянці між Золочевом і Максимівкою на Харківщині. Через постійні атаки FPV-дронів та безпілотників типу "Молнія" цивільні майже перестали користуватися цією дорогою, а для її захисту вже почали створювати антидроновий коридор.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни у п'ятницю ввечері, 17 липня, завдали авіаудару по Харкову. Одна людина загинула, і ще дев'ятеро людей постраждали. Також внаслідок обстрілу пошкоджено навчальні заклади, адміністративні та комерційні будівлі, ресторан, цивільні авто та іншу інфраструктуру.