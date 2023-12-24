Розшук дівчинки у Харківській області - що трапилося

Поліція розшукала неповнолітню дівчину. Фото: поліція Харківської області

На Харківщині поліція розшукала зниклу 17-річну дівчину, яка пішла з дому вранці після сварки з матір'ю. У цей час дівчина спокійно гуляла з друзями по ТРЦ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Співробітники ювенальної превенції швидко знайшли дівчину, що загубилася. Мати зниклої пояснила, що після ранкової сварки її 17-річна донька пішла з дому та поїхала в кіно з другом до торгового центру міста. Обидва підлітки не відповідали на дзвінки.

Своєю чергою поліція, яка займається питаннями молоді, оперативно виявила її. Вона проводила час у торговому центрі із приятелями. Дівчину повернули додому та передали до рук батьків.

Пост про зниклу дівчину. Фото: скриншот

Нагадаємо, що поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, що його шукало.