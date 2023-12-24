Розыск девочки в Харьковской области - что случилось

На Харьковщине полиция разыскала несовершеннолетнюю — что с ней случилось
На Харьковщине полиция разыскала пропавшую 17-летнюю девушку, которая ушла из дома утром после ссоры с матерью. В это время девушка спокойно гуляла с друзьями по ТРЦ.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
На Харьковщине пропала девушка — детали происшествия
Сотрудники ювенальной превенции быстро нашли потерявшуюся девушку. Мать пропавшей объяснила, что после утренней ссоры ее 17-летняя дочь ушла из дома и поехала в кино с другом в торговый центр города. Оба подростка не отвечали на звонки.
В свою очередь, полиция, занимающаяся вопросами молодежи, оперативно обнаружила ее. Она проводила время в торговом центре с приятелями. Девушку возвратили домой и передали в руки родителей.
Напомним, что полицейские в харьковском метро на станции "Студенческая" поймали 29-летнего мужчину из Харькова, который был в розыске за наркопреступление. Его передали ведомству, которое его искало.
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