На Харківщині поліція вилучила тіла двох людей, які загинули від бомбардування рф
У селі Сулигівка Ізюмського району, Харківська область, правоохоронці виявили тіла двох мешканців, які загинули внаслідок агресії російської федерації. Вони загинули навесні 2022 року.
Про це повідомила поліція Харківської області.
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Що відомо
Як розповіли правоохоронці, муміфіковані останки невстановлених цивільних знайшли біля ферми на території села. 24 березня вони провели огляд місця події та вилучили тіла, які направили на судово-медичну експертизу з метою їх ідентифікації та встановлення причини смерті.
Попередньо, мешканці села Сулигівка Ізюмського району померли весною 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами рф.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.
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Нагадаємо, у Київській області станом на 25 березня виявлено 1374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Ще 200 тіл, знайдених на Київщині, поки невпізнані. 288 людей залишаються зниклими безвісти.
Фото: поліція Харківської області