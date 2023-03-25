Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области полиция изъяла тела двух человек, погибших от бомбардировки рф arrow

В Харьковской области полиция изъяла тела двух человек, погибших от бомбардировки рф

25 марта 2023 17:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Под Изюмом изъяли тела двух человек
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В селе Сулиговка Изюмского района, Харьковска область, правоохранители обнаружили тела двух жителей, погибших в результате агрессии российской федерации. Они погибли весной 2022 года.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Читайте также:

Что известно

Как рассказали правоохранители, мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли у фермы на территории села. 24 марта они провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причин смерти.

Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами россии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Внимание, фото ниже содержит чувствительный контент 18+

война в Украине

война в Украине

Напомним, в Киевской области по состоянию на 25 марта обнаружены 1374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Еще 200 тел, найденных в Киевской области, пока неопознаны. 288 человек остаются пропавшими без вести.

Фото: полиция Харьковской области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

18:14 Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать

18:13 Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з фото

17:55 Во Франции тысячи людей снова вышли на митинги: из-за чего протестуют

17:45 Ученые обнародовали новые данные о происхождении COVID: какое животное могло быть первым носителем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:40 Украинцам объяснили, почему "Час Земли" может быть вредным для энергосистемы

Новина з фото

17:33 Известный историк Тимоти Снайдер встретился с военным ВСУ, читавшим в окопе его книгу

17:24Российские войска обстреляли Часов Яр: есть погибшие

17:11 Ликвидация коллаборантов и усиление репрессий: что происходит на оккупированных территориях

17:10 Одесчина получит специальное оборудование для ликвидации загрязнений морских портов

Новина з відео

18:10 Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

Новина з відео

13:40 Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Новина з відео

13:07 SpaceX запустила в космос новую партию интернет-спутников Starlink: видео запуска

Новина з відео

12:51Южные штаты США страдают от торнадо: есть погибшие и разрушены дома

Новина з відео

12:40 Угроза ракетных ударов высока: ситуация в Черном море

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:09 Выпускники Одесской морской академии примут участие в "битве за море", — Зеленский

Новина з відео

11:11россия может готовить "жест доброй воли" в Херсонской области, — Гуменюк

Новина з відео

10:38 Украина уменьшила флот рф в Черном море на 20%, — Братчук

Новина з відео

10:05В Пенсильвании произошел взрыв на шоколадной фабрике: детали

Новина з відео

07:10 Множество рекордов для Франции в победном матче с Нидерландами

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "С середины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Актуальное по теме

None 25 Март 18:15

Парад пяти планет: когда и как можно наблюдать

None 25 Март 18:14

Попытка нелегальных мигрантов проникнуть в США грузовым поездом обернулась трагедией

None 25 Март 17:39

Украина отправила почти миллион тонн зерна в неделю

None 25 Март 17:55

Во Франции тысячи людей снова вышли на митинги: из-за чего протестуют

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB