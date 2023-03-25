В Харьковской области полиция изъяла тела двух человек, погибших от бомбардировки рф
В селе Сулиговка Изюмского района, Харьковска область, правоохранители обнаружили тела двух жителей, погибших в результате агрессии российской федерации. Они погибли весной 2022 года.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
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Что известно
Как рассказали правоохранители, мумифицированные останки неустановленных гражданских нашли у фермы на территории села. 24 марта они провели осмотр места происшествия и изъяли тела, которые направили на судебно-медицинскую экспертизу с целью их идентификации и установления причин смерти.
Предварительно жители села Сулиговка Изюмского района умерли весной 2022 года во время авиационной бомбардировки вооруженными силами россии.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.
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Напомним, в Киевской области по состоянию на 25 марта обнаружены 1374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Еще 200 тел, найденных в Киевской области, пока неопознаны. 288 человек остаются пропавшими без вести.
Фото: полиция Харьковской области