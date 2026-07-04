На Харківщині померла дитина, поранена через атаку РФ на Лозову

Знищений будинок у Лозовій. Фото ілюстративне: ДСНС в Харківській області

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки на Лозову Харківської області в ніч на 3 липня. Медики понад добу боролися за її життя, однак врятувати дитину не вдалося.

Про смерть дитини повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Новини.LIVE.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

"На жаль, у лікарні померла 10-річна дівчинка, яка зазнала поранень внаслідок ворожого удару по м. Лозова 3 липня. Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими. Найщиріші співчуття родині дитини", — написав Синєгубов.

Обстріл Лозової

У ніч на 3 липня російські війська атакували Лозову ударним безпілотником "Герань-2". Влучання припало по приватному домоволодінню, де мешкала родина. У момент вибуху люди ховалися у погребі, однак через ударну хвилю двері заклинило, і вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували п'ятьох людей, серед яких двоє дітей.

Загалом постраждали шестеро членів однієї родини: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, їхні доньки віком 10, 6 та 1 рік, а також 58-річна бабуся. Найстаршу дитину госпіталізували до опікового центру у вкрай тяжкому стані. Спочатку повідомлялося про опіки близько 40% поверхні тіла, однак згодом медики уточнили, що ураження були ще масштабнішими. За фактом російської атаки правоохоронці розслідують воєнний злочин за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Евакуація на Харківщині

На Харківщині ухвалили рішення про розширення евакуаційних заходів у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в регіоні. Йдеться про вивезення жителів із 60 населених пунктів у кількох районах області, а також запровадження обов’язкової евакуації для окремих категорій населення. Рішення про евакуацію було ухвалене Радою оборони Харківської області. Воно стосується населених пунктів у межах Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати автозаправні станції у Харкові. Лише за останні два-три тижні в місті пошкоджено вже шість АЗС, однак попри це дефіциту пального наразі немає.

Також Новини.LIVE повідомили, що у Золочеві внаслідок кількох атак безпілотників поранення отримали четверо людей — двоє дорослих, жінка та її 15-річний син. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та територію непрацюючого підприємства.