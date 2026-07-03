Харківщина пережила масовану атаку: є загиблий і пострадалі

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС в Харківській області

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 27 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ударів загинула одна людина, ще 16 мирних жителів, серед яких четверо дітей, отримали поранення або зазнали гострої реакції на стрес.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської військової адміністрації Олега Синєгубова та інші офіційні структури.

Обстріл селища Шевченкове

За інформацією Олега Синєгубова, у селищі Шевченкове внаслідок російського авіаудару загинув 76-річний чоловік. Ще п'ятеро людей отримали поранення: чоловіки віком 41, 52 і 70 років, а також 47-річна та 52-річна жінки. Пошкоджено приватний будинок і господарську споруду, виникла пожежа.

Пожежа в будинку. Фото: Прокуратура Харківської області

Атака на Лозову

У Лозовій російський ударний безпілотник "Герань-2" влучив у приватний сектор. Постраждала родина із шести людей: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, троє їхніх доньок віком 10, 6 та 1 рік, а також 58-річна бабуся.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС в Харківській області

Будинок без даху. Фото: ДСНС в Харківській області

Найважчі травми отримала 10-річна дівчинка — у неї діагностували вибухову травму та термічні опіки, що охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину госпіталізували до лікарні. Інші члени родини зазнали гострої реакції на стрес.

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Після влучання у приватне домоволодіння виникла пожежа площею 70 кв. м — горіли житловий будинок і два автомобілі. На момент атаки сім'я перебувала у погребі, однак через вибухову хвилю двері заклинило. Рятувальники деблокували та врятували п'ятьох людей, серед яких двоє дітей.

Після влучання горить будинок. Фото: ДСНС в Харківській області

Влучання у Харкові

У Харкові внаслідок атаки безпілотників по Київському та Салтівському районах постраждали 37-річний чоловік, 36-річна жінка та 7-річна дівчинка. Пошкоджено житловий будинок, автозаправну станцію та автомобіль.

Згоріла автівка. Фото: ДСНС в Харківській області

Наслідки атаки на Харківщині

Крім цього, поранення отримала 63-річна жінка у селі Вільхуватка, а на дорозі між селом Жуків Яр та селищем Великий Бурлук постраждала 68-річна жінка.

За даними ОВА, пошкодження зазнали житлові будинки, магазини, автозаправні станції, цивільне підприємство, зерносховище, складські приміщення, ангари, автомобілі та об'єкти аграрної інфраструктури у Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

За інформацією ДСНС, протягом доби рятувальники ліквідували 12 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Зокрема, вранці безпілотник атакував агропідприємство у селі Плоске Великобурлуцької громади, де загорівся гаражний бокс. Обійшлося без постраждалих.

Також медики надали допомогу 52-річному чоловіку, який отримав поранення під час обстрілу села Новоолександрівка Вовчанської громади 30 червня. Правоохоронці та прокурори документують наслідки російських атак.

Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 26. Серед поранених є діти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 2 липня, атакували автозаправну станцію в Харкові. Зокрема, противник вдарив по автомобілю, в якому перебувала сімʼя з дитиною. Родину госпіталізували до лікувального закладу з осколковими пораненнями.