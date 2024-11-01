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На Харківщині померла дівчина, яку жорстоко замучив сусід

1 листопада 2024 08:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Харківщині в лікарні померла дівчина з якою жорстоко розправився сусід
Реанімаційне відділення. Фото ілюстративне: okl.if.ua
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Харківській області в лікарні померла 15-річна дівчинка, яку жорстоко мучив її 17-річний сусід. Хлопець нещадно побив неповнолітню та намагався живцем спалити її на городі.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Сергій Болвінов розповів, що лікарі боролися за життя 15-річної дівчинки більше десяти днів. Її знайшли напівживою на городі.

Відомо, що вона поверталася з дня народження з іншого села і її проводжав її 17-річний сусід, який вони святкували разом. Хлопець, який є першокурсником коледжу, заманив дівчину з проханням допомогти йому відчинити двері.

Далі він почав чіплятися до дівчини, але отримав відмову. Після цього він почав бити її по голові, намагався задушити, зґвалтував потерпілу прямо на подвір'ї, а потім хотів спалити її тіло на городі, обливши дівчину дизельним паливом. 

Щойно нападнику вдалося підпалити тіло, він одразу пішов в будинок та міцно заснув. Його розбудили крики сусідів — дівчину на землі, від якої йде дим, побачив чоловік з сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет.

"Хлопець не може пояснити, навіщо таке зробив. Він розповів всі деталі, але пояснення звірячої жорстокості  немає. В ту ніч вдома нікого не було, тому що парубок живе вдвох з батьком, той був на нічній зміні, працює охоронцем. Матір покинула родину, коли хлопцю було сім років. Це було травмою, кажуть родичі. А на початку російського вторгнення він пережив окупацію і це теж вплинуло на психіку, вважає батько. Агресію хлопець проявляв і раніше, у власній родині – одного разу вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю", — розповів Сергій Болвінов.

Вбивство 15-річної дівчини на Харківщині
Затриманий підозрюваний. Фото: Сергій Болвінов

"Більше десяти днів дівчинка боролася за життя в лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалося. Від страшних травм вона померла сьогодні вночі в реанімації", — написав Болвінов.

Нині хлопець перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. 

"Через смерть дівчини підозрюваному буде інкриміновано умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням", — додав Болвінов.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці проводять розслідування щодо знущання з дітей в реабілітаційному центрі.

А на Закарпатті з дітей знущалися у реабілітаційному центрі — омбудсман Дмитро Лубінець відреагував. 

підлітки вбивство домашнє насильство Харківська область насильство

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